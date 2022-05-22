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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
261 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME                CHEMUNG               CHENANGO
CORTLAND              DELAWARE              MADISON
ONEIDA                ONONDAGA              OTSEGO
SCHUYLER              SENECA                STEUBEN
SULLIVAN              TIOGA                 TOMPKINS
YATES

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD              LACKAWANNA            LUZERNE
PIKE                  SUSQUEHANNA           WAYNE
WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND, DELHI,
ELMIRA, HALLSTEAD, HAMILTON, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE,
HORNELL, ITHACA, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH, ONEIDA,
ONEONTA, OWEGO, PENN YAN, ROME, SAYRE, SCRANTON, SENECA FALLS,
SYRACUSE, TOWANDA, TUNKHANNOCK, UTICA, WALTON, WATKINS GLEN,
WAVERLY, AND WILKES-BARRE.

Water Emergency issued for Village of Richfield Springs

  • 0
No water service

RICHFIELD SPRINGS, N.Y. - A water emergency has been issued for the village of Richfield Springs effective immediately.

Due to a major water main break on West Main Street residents are asked to not use fire hydrants or any unnecessary water use. A boil water advisory is not in effect as of 1:30 p.m. Sunday. 

Village and town crews are working to rectify the issue.

 

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