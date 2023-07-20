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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
528 IN EFFECT UNTIL 3 AM EDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME                CHEMUNG               CHENANGO
CORTLAND              MADISON               ONEIDA
ONONDAGA              SCHUYLER              SENECA
STEUBEN               TIOGA                 TOMPKINS
YATES

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD              LACKAWANNA            LUZERNE
SUSQUEHANNA           WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND,
ELMIRA, HALLSTEAD, HAMILTON, HAZLETON, HORNELL, ITHACA, MONTROSE,
NORWICH, ONEIDA, OWEGO, PENN YAN, ROME, SAYRE, SCRANTON,
SENECA FALLS, SYRACUSE, TOWANDA, TUNKHANNOCK, UTICA,
WATKINS GLEN, WAVERLY, AND WILKES-BARRE.

Parking Options for Hall of Fame Induction Weekend

  • Updated
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Hall of Fame

AP

COOPERSTOWN, N.Y. -- Hall of Fame Induction Weekend is nearly here as thousands will converge in Cooperstown.

Traffic on Main Street will be shut down over the weekend, but there are many options around the Village for parking.

Click here for more information

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