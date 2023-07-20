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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
528 IN EFFECT UNTIL 3 AM EDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME                CHEMUNG               CHENANGO
CORTLAND              MADISON               ONEIDA
ONONDAGA              SCHUYLER              SENECA
STEUBEN               TIOGA                 TOMPKINS
YATES

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD              LACKAWANNA            LUZERNE
SUSQUEHANNA           WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND,
ELMIRA, HALLSTEAD, HAMILTON, HAZLETON, HORNELL, ITHACA, MONTROSE,
NORWICH, ONEIDA, OWEGO, PENN YAN, ROME, SAYRE, SCRANTON,
SENECA FALLS, SYRACUSE, TOWANDA, TUNKHANNOCK, UTICA,
WATKINS GLEN, WAVERLY, AND WILKES-BARRE.

State DOT Hosts Public Information Meeting on Proposed Projects in Boonville

  • Updated
  • 0

A public information meeting is happening today in Boonville for residents to weigh in on two proposed projects.

BOONVILLE, N.Y. -- A public information meeting is happening today in Boonville for residents to weigh in on two proposed projects.

The meeting hosted by the State Department of Transportation is from 4 to 7 p.m. in the Town and Village offices, located at 13149 State Route 12 in Boonville. 

The first proposed project is to re-align the intersection of State Route 12 and 12D in the Village.

It would include a new three-color traffic signal, reconstruction of 500 feet of 12D, curbs, sidewalks, drainage, signs and pavement markings. Construction begins in 2024.

The second is a water service replacement project.

It includes work on 12D, State Route 46, State Route 294, and would include ADA accessible curb ramps.

A construction date on this project has not been set. 

If you have story ideas, please send them to zlewis@wktv.com

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