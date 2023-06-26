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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
391 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME                CHEMUNG               CHENANGO
CORTLAND              MADISON               ONEIDA
ONONDAGA              SCHUYLER              SENECA
STEUBEN               TIOGA                 TOMPKINS
YATES

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD              LACKAWANNA            LUZERNE
PIKE                  SUSQUEHANNA           WAYNE
WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND,
ELMIRA, HALLSTEAD, HAMILTON, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE,
HORNELL, ITHACA, MILFORD, MONTROSE, NORWICH, ONEIDA, OWEGO,
PENN YAN, ROME, SAYRE, SCRANTON, SENECA FALLS, SYRACUSE, TOWANDA,
TUNKHANNOCK, UTICA, WATKINS GLEN, WAVERLY, AND WILKES-BARRE.

Meet the 2023 Go the Distance Team: Sean Kittle

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Go the distance meet the team: Sean Kittle

Sean Kittle of Whitesboro

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