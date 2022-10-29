SPORTSEXPRESS 10-28-22; Adirondack storms into the semifinals behind a 60-31 win over Marcellus

HIGH SCHOOL FOOTBALL
CLASS AA QUARTERFINALS
#3 Baldwinsville 58, RFA 20
CLASS A QUARTERFINALS
#2 Whitesboro 42, #7 Auburn 7
#4 New Hartford 21, #5 Corcoran 12
CLASS B QUARTERFINALS
#5 CVA 23, #4 Syracuse ITC 7
#3 Camden 44, # 6 Chittenango 21
#2 Homer 46, #7 Oneida 0
CLASS C QUARTERFINALS
#5 Holland Patent 18, #4 Bishop Ludden 14
#1 Adirondack 60, #8 Marcellus 31
CLASS D QUARTERFINALS
#5 Mt. Markham 33, #4 Sandy Creek 6
#3 Little Falls 20, #6 Cato-Meridian 0
8-MAN FOOTBALL QUARTERFINALS
Frankfort-Schuyler 46, Thousand Islands 26
GIRLS SOCCER
CLASS A FINALS
#2 New Hartford 2, #1 ESM 1
CLASS B FINALS
Westhill 2, CVA 0
CLASS C FINALS
Sauquoit Valley 5, Watertown IHC 0
CLASS C FINALS
Sauquoit Valley 5, Watertown 0
CLASS D FINALS
#3 Poland 2, #1 Cincinnatus 3