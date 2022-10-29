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SPORTSEXPRESS 10-28-22; Adirondack storms into the semifinals behind a 60-31 win over Marcellus

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HIGH SCHOOL FOOTBALL

CLASS AA QUARTERFINALS

#3 Baldwinsville 58, RFA 20

CLASS A QUARTERFINALS

#2 Whitesboro 42, #7 Auburn 7

#4 New Hartford 21, #5 Corcoran 12

CLASS B QUARTERFINALS

#5 CVA 23, #4 Syracuse ITC 7

#3 Camden 44, # 6 Chittenango 21

#2 Homer 46, #7 Oneida 0

CLASS C QUARTERFINALS

#5 Holland Patent 18, #4 Bishop Ludden 14

#1 Adirondack 60, #8 Marcellus 31

CLASS D QUARTERFINALS

#5 Mt. Markham 33, #4 Sandy Creek 6

#3 Little Falls 20, #6 Cato-Meridian 0

8-MAN FOOTBALL QUARTERFINALS

Frankfort-Schuyler 46, Thousand Islands 26

GIRLS SOCCER

CLASS A FINALS

#2 New Hartford 2, #1 ESM 1

CLASS B FINALS

Westhill 2, CVA 0

CLASS C FINALS

Sauquoit Valley 5, Watertown IHC 0

CLASS C FINALS

Sauquoit Valley 5, Watertown 0

CLASS D FINALS

#3 Poland 2, #1 Cincinnatus 3

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